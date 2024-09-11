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Dünya
AA 11.09.2024 09:02

Katil İsrail ordusunun saldırılarında 27 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece boyu düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail ordusunun saldırılarında 27 Filistinli öldü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Huzaa Mahallesinde "el-Karafi" ailesine ait evi hedef alması sonucu 13 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait hücum botlarının saldırısı sonucu Han Yunus'taki el-Mevasi bölgesi kıyılarında bir balıkçı yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 3'ü çocuk, 2'si kadın 9'a yükseldi.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun "Ebu Uteyvi" ailesine ait evi hedef alması sonucu 4 Filistinli öldü, 11'i yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusu havadan, karadan ve denizden Gazze Şeridi'ni gece boyunca hedef almayı sürdürdü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 20 Filistinli ölmüş, 94 bin 925 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Batı Şeria'da 5 Filistinli öldürüldü

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, kızılay ekiplerinin, Tubas'taki Tevhid Camii yakınlarında meydana gelen bombalı saldırıda ölen 5 kişinin cesedini enkazdan çıkardığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda ölenlerin naaşlarının hastaneye kaldırılmaya başlandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları da yaptıkları açıklamada, İsrail ordusuna bağlı güçlerin Tubas kenti ve yakındaki Tammun beldesine baskın düzenleyerek sokağa çıkma yasağı uyguladığını bildirdi.

İsrail güçlerinin Türk Tubas Devlet Hastanesi'ni kuşattığını ve oraya giden tüm yolları kapattığını belirten görgü tanıkları, kentte zaman zaman silah ve patlama seslerinin duyulduğunu ifade etti.

Bu arada yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu bu sabah erken saatlerde Nablus ve Kalkilya kenti, Cenin yakınlarındaki Fahme beldesi ile Ramallah, El Halil ve Beytüllahim vilayetlerindeki beldelere baskın düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 699 Filistinli hayatını kaybetti.

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