Katil İsrail ordusunun Gazze'yi işgal için 60 bin yedek askeri silah altına alacağı duyuruldu

İsrail merkezli "Maariv" gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, ilk etapta 15 bin askerden oluşan beş yedek tugayı Gazze kentini işgal hazırlıkları kapsamında göreve çağıracak.

Yedek askerlerden oluşacak tugaylar, düzenli askerlerin Gazze kentinin işgali için yapılacak saldırılara katılmasına imkan tanımak için Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Batı Şeria'ya konuşlandırılacak.

Yedek askerler 3 ya da 4 gün sürecek bir eğitime tabi tutulacak.

Öte yandan haberde, İsrail ordusunun 162. Tümeni'nin Gazze kentini kuzeyden kuşatmaya başladığı, 99. Tümen'in ise sürdürdüğü saldırıların ardından ilerleyen günlerde Zeytun ve Sabra mahallelerini işgale başlayacağı aktarıldı.

Gazze kentini işgal için 60 bin yedek askeri çağırma kararı

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 20 Ağustos’ta yaptığı basın açıklamasında, Gazze kentini işgal kararı çerçevesinde yaklaşık 60 bin yedek askere eylül başında silah altına alınacak şekilde celp gönderildiğini duyurmuştu.

Ordu Sözcüsü Defrin, halihazırda silah altındaki 20 bin yedek askerin görevinin 30 ila 40 gün süreyle uzatılması talimatının verildiğini de belirtmişti.

İsrail basını, Gazze kentini işgal saldırıyla birlikte silah altındaki yedek asker sayısının 130 bine çıkacağını aktarıyor.

Gazze kentinin dış mahallelerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor

İsrail'in Gazze kentini işgal girişimi çerçevesinde, kentin dış mahallelerinde hava saldırıları ve ağır topçu ateşi eşliğinde şiddetli çatışmaların yaşandığı aktarılıyor.

İsrail'de yayın yapan i24 News kanalı, kentin dış mahallelerinde hava saldırıları ve ağır topçu ateşi eşliğinde şiddetli çatışmalar yaşandığını ve İsrail ordusunun ilerlemeye çalıştığı haberini paylaşmıştı.

Bu şiddetli saldırılar, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 21 Ağustos'ta onayladığı "Gideon'un Savaş Arabaları 2" olarak isimlendirilen işgal planı kapsamında yürütülüyor.

İsrail ordusu, 29 Ağustos'ta Gazze kentini "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan etmişti.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.