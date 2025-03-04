Katil İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında Filistinli bir genç yaşamını yitirdi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri, buldozerler ve yıkım araçları eşliğinde sabah erken saatlerde Cenin'in Şarkıyye Mahallesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri ile baskına itiraz eden Filistinliler arasında olay meydana geldiği ve bölgeden patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

İsrail ordusuna ait buldozerlerin caddeleri kazmaya başladığı ve paletli kepçe ile mahalleye girdiği kaydedildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre İsrail güçleri, Cenin'in Şarkıyye Mahallesindeki baskında yaşamını yitiren 20'li yaşlarında bir Filistinlinin naaşını Kızılay ekiplerine teslim etti.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri, 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail 23 Şubat'ta ise tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti. Bu görüntüler, 2002'de İkinci İntifada sırasında İsrail ordusunun Batı Şeria'da yürüttüğü "Savunma Kalkanı" ismi verilen saldırıları anımsatmıştı.

İsrail ordusu ayrıca 28 Şubat'ta da "Eitan" tipi zırhlı personel taşıyıcılarıyla, Cenin kenti ve kampında Filistinlilerin araçlarına zarar vermişti.