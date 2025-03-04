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Dünya
AA 04.03.2025 10:09

Vance, "Ukrayna'nın güvenliğinin ABD'nin ekonomik çıkarlarından geçtiğini" savundu

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına almanın yolunun, Ukrayna'da ülkesine ekonomik avantajlar sağlanmasından geçtiğini belirtti.

Vance, "Ukrayna'nın güvenliğinin ABD'nin ekonomik çıkarlarından geçtiğini" savundu
[Fotograf: Reuters]

Vance, Fox News televizyon kanalında, sunucu Sean Hannity'nin programında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Yardımcısı Vance, "(Ukrayna) Eğer gerçekten güvenliğinizin garanti altına alınmasını istiyorsanız, Ukrayna'nın geleceği için en iyi güvenlik garantisi, ABD'lilere ekonomik avantajlar sağlamaktır." diye konuştu.

Vance, "Bu, 30 ya da 40 yıldır savaş görmemiş sıradan bir ülkenin 20 bin askerinden çok daha iyi bir güvenlik garantisidir." değerlendirmesini yaptı.

"Buradaki asıl planınız nedir?" diye soran Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı için "Sonsuza kadar finansman sağlayamazsınız." ifadesini kullandı.

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