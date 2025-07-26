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Dünya
AA 26.07.2025 12:21

Katil İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 100'den fazla hava saldırısı düzenledi

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarıyla 60 bine yakın Filistinlinin ölümüne neden olduğu Gazze'ye son 24 saatte 100'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.

Katil İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 100'den fazla hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 100'den fazla hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, hedefler arasında "askeri binaların, fırlatma rampalarının, silah depolarının ve mevzilerin yer aldığını" iddia etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 676 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 965 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 527 kişi yaşamını yitirdi, 31 bin 924 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısı ise 1092'ye, yaralıların sayısı da 7 bin 320'ye ulaştı.

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