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Dünya
AA 19.05.2025 15:10

Katil İsrail ordusu son 24 saatte 136 Filistinliyi öldürdü

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 136 artarak, 53 bin 475'e yükseldi.

Katil İsrail ordusu son 24 saatte 136 Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf. İHA Arşiv]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, soykırımcı İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 11'i enkaz altından çıkarılan 136 ölü ve 364 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda, 3 bin 340 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 9 bin 357 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Katil İsrail'in saldırılarında 53 bin 475 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 475'e, yaralıların sayısının da 121 bin 398'e yükseldiği açıklandı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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