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Dünya
AA 09.09.2024 09:13

Katil İsrail ordusu katliamın 339. gününde 7 kişiyi daha öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 7 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Katil İsrail ordusu katliamın 339. gününde 7 kişiyi daha öldürdü
[AA (Arşiv)]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 339. gününde devam ettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinin gece saatlerinde hava saldırıları ve topçu atışlarına maruz kaldığı vurgulanan haberde, Gazze'nin orta kesiminde kalan Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında 3 vatandaşın öldüğü, 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Haberde, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki posta binasının bombalanması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda da en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 40 bin 972 Filistinli öldü, 94 bin 761 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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