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Dünya
Space 09.09.2024 07:38

Elon Musk'ın Mars uçuşları başlıyor

SpaceX CEO'su Elon Musk, Starship roketinin 2026 yılında Mars görevine başlayacağını duyurdu. İlk fırlatmalar mürettebatsız olacak, bu sayede Mars'a güvenli iniş test edilecek. İnişler başarılı olursa, dört yıl içinde Mars'a insanlı uçuşlar başlayabilecek.

Elon Musk'ın Mars uçuşları başlıyor
[Fotograf: AA]

SpaceX'in sahibi Elon Musk, sosyal medya platformu X'te, SpaceX'in ilk mürettebatsız "Starship" uzay gemilerini 2 yıl içinde bir sonraki Dünya-Mars transfer penceresi açıldığında Mars'a fırlatacağını söyledi.

İlk mürettebatlı uçuşlar 4 yıl içinde

Mars'a sağlam inişin güvenilirliğini test etmek için mürettebatsız olacağını belirten Musk, bu inişlerin iyi gitmesi halinde uzay şirketinin 4 yıl içinde Mars'a ilk mürettebatlı uçuşlarını başlatacağını sözlerine ekledi.

Şehir inşa etme hedefi

Musk, "Uçuş oranı bundan sonra katlanarak artacak ve yaklaşık 20 yıl içinde kendi kendini idame ettirebilen bir şehir inşa etme hedefi olacak" dedi.

2002 yılında SpaceX'i kuran Musk, nisan ayında Mars'a inecek ilk mürettebatsız geminin Starship olacağını ve insanların yedi yıl içinde ilk kez Mars'a ineceğini söylemişti. 

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