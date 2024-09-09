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Dünya
İHA 09.09.2024 06:45

Japonya’da pirinç krizi: Raflar boş kaldı

Japonya'da doğal afetler ve turist akını pirinç krizine neden oldu. Yetersiz stoklar nedeniyle market rafları boş kaldı. Bazı marketler de müşteri başına sınırlama getirildi.

Japonya’da pirinç krizi: Raflar boş kaldı
[Fotograf: İHA]

Pirincin temel gıda maddesi olarak tüketildiği Japonya’da gıda krizi baş gösterdi.

Ülkeyi geçen ay vuran 7.1 büyüklüğündeki deprem ve Shanshan Tayfunu’nun ardından oluşan stok eğilimi, turist patlamasının getirdiği ek tüketim ve üretimin hava koşullarından olumsuz etkilenmesi sonucu ülkede pirinç bulmak zorlaştı.

Birçok markette pirinç rafları boş kalırken, raflara “Arz eksikliği nedeniyle pirinç satışı yapılamamaktadır” uyarıları asıldı.

Bazı marketler ise pirince müşteri başına satış sınırlaması getirdi.

Stoklarda rekor düşüş

Japonya'da özel sektörün elindeki pirinç stoku Haziran ayında 1,56 milyon tona düşerek 1999’da bu alanda veri toplanmaya başlanmasından bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Her yıl ortalama 100 bin ton azalan pirinç talebi ise Haziran 2024'e kadarki 1 yıllık sürede önceki yıla göre 110 bin ton artarak 7,02 milyon tona yükselmişti.

Pirinç talebindeki artışın nedenleri arasında rekor sayıdaki yabancı ziyaretçinin tüketimi artırması ve iklim koşulları nedeniyle arzda yaşanan düşüş gösterilmişti.

Yaşanan doğal afetlerin ise stok yapma eğilimini artırdığı yorumları yapılmıştı.

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