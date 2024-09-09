Kenya’da yatılı okulda yangın: Çok sayıda çocuk uyurken öldü

Kenya Devlet Başkan Yardımcısı Rigathi Gachagua, yangın sırasında 150’den fazla çocuğun uyuduğunu ve yaklaşık 70 çocuğun halen kayıp olduğunu belirtti.

Yangında en az 18 öğrenci hayatını kaybetti, 27 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, bazı çocukların çevredeki evlere sığındığını, ancak büyük bir travma yaşadıklarını açıkladı.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kenya Ulusal Cinsiyet ve Eşitlik Komisyonu, yatakhanenin aşırı kalabalık olduğunu ve güvenlik standartlarına uymadığını belirtti.

Başkan William Ruto, yangının "yıkıcı" olduğunu ve sorumluların adalet önüne çıkarılacağını vurguladı.

Veliler ise okul önünde endişeyle çocuklarından haber bekliyor.