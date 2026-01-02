Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateş açarak bir Filistinliyi öldürdü

Katil İsrail askerleri güneydeki Han Yunus kentinde sivillerin üzerine ateş açtı.

Saldırıda yaşamını yitiren Filistinlinin cenazesi, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine getirildi.

İsrail’in, 10 Ekim 2025’ten bu yana Hamas ile varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğü, Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’ne göre bu süreçte 969 ihlal gerçekleştirdiği ve saldırılarda 418’den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail’in Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlattığı ve iki yıl süren saldırılarda ise 71 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 bini aşkın kişi yaralandı.