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Dünya
AA 07.06.2025 00:53

Katil İsrail Kurban Bayramı'nın ilk gününde 31 Filistinli'yi öldürdü

İsrail ordusunun, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 31 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail Kurban Bayramı'nın ilk gününde 31 Filistinli'yi öldürdü

İsrail savaş uçakları Han Yunus kentinin çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi. Bununla eş zamanlı kent yoğun topçu ateşine maruz kaldı. İsrail savaş uçakları alçak uçuş yaptı; yerleşim bölgelerine yoğun ateş açıldı.

Han Yunus’un Batn es-Semin, Kizan en-Neccar, Satr el-Garbi, Ketibe bölgeleri ile Refah kentinin doğusundaki bölgelere de yoğun topçu saldırıları düzenlendi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail, Han Yunus kentinin batısında yerinden edilenlerin sığındığı çadırların arasında bulunan telefon şarj noktasını bir insansız hava aracıyla (İHA) vurdu.

Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin Han Yunus kentindeki Saraya Cezaevi yakınlarında ateş açması sonucu Ömer Katati isimli Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi.

Ayrıca daha önce İsrail saldırılarında ağır yaralanan Ömer Medhun’un da öldüğü kaydedildi.

İsrail'in Han Yunus’un doğusundaki Abasan el-Kebira beldesine yönelik saldırısında bir Filistinli daha öldü.

Han Yunus'un Mevasi bölgesinde 2, Satr el-Garbi bölgesinde de 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık görevlilerine göre İsrail askerlerinin, Refah’ın batısındaki ABD şirketinin "yardım dağıtım" merkezi yakınlarında sivillere ateş açması sonucu 8 Filistinli yaşamını yitirdi, 61 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ni ve Cibaliya beldesinin merkezini de hedef aldı.

İsrail'in Cibaliya'da sivillere ait evleri hedef alması sonucu 10 Filistinli öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bir eve düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinli öldü.

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