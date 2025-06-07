“Gazze kazanacak” diyen İsrailli vekile soruşturma

Sol partilerin oluşturduğu Hadeş ittifakının lideri olan Odeh, geçtiğimiz hafta Hayfa kentinde düzenlenen savaş karşıtı gösteride yaptığı konuşmada, “Gazze savaş, yıkım ve işgalin üstesinden gelecek. Filistin halkı zafer kazanacak,” ifadelerini kullanmıştı.

Odeh, ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu’yu "savaşı normalleştirmekle" eleştirirken, İsrail’in uluslararası alanda "parya" konumuna düştüğünü belirtmişti.

Konuşmanın ardından Netanyahu’nun partisi Likud’dan milletvekili Avihay Boaron, Odeh’in Knesset’ten çıkarılması için imza kampanyası başlattı. Boaron, söz konusu konuşmayı “İsrail’e içeriden saldırı” olarak nitelendirdi.

Eleştirileri yanıtsız bırakmayan Odeh ise kampanyaya destek veren isimleri hedef alarak, “Bunların hiçbiri Gazze’de çocukların öldürülmesine ses çıkarmadı,” dedi. Korkmadığını vurgulayan Odeh, sözlerinin arkasında durduğunu ve mücadeleye devam edeceğini ifade etti:

“Yalnız değilim. Bu savaşı durdurmak için mücadele eden yüzbinlerce Yahudi ve Arap var.”

İsrail yasalarına göre bir milletvekili hakkında resmi sürecin başlatılabilmesi için 120 sandalyeli mecliste en az 70 imza gerekiyor. İhraç kararının alınması içinse 90 milletvekilinin oyu şart.

İsrailli Arap vatandaşları temsil eden Ta’al Partisi lideri Ahmed Tibi de Odeh’e destek vererek, Meclis’ten çıkarılması girişimini kınadı. Tibi, Odeh’le birlikte katıldığı mitingde, Gazze’de hayatını kaybeden çocukların isimlerini okumuştu.