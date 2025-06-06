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Dünya
AA 06.06.2025 20:09

Katil İsrail'in Gazze'de yardım almaya çalışanlara yönelik saldırılarında son 10 günde 110 Filistinli öldü

Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze'nin güneyindeki Refah'ta bir insani yardım dağıtım merkezine düzenlenen saldırıyla birlikte 27 Mayıs'tan bu yana 110 Filistinlinin yardım almaya çalışırken öldüğü, 583 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Katil İsrail'in Gazze'de yardım almaya çalışanlara yönelik saldırılarında son 10 günde 110 Filistinli öldü
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 27 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında yardım merkezlerine düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.
 
Açıklamada, İsrail askerlerinin, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Refah’taki yardım dağıtım merkezinde sivillere ateş açması sonucu 8 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı belirtildi.
 
Son saldırıyla birlikte, 27 Mayıs'tan bu yana düzenlenen saldırılarda toplamda 110 Filistinlinin öldüğü, 583 kişinin yaralandığı, 9 kişinin ise cesedine ulaşılamadığı aktarıldı.
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