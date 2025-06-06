Katil İsrail'in Gazze'de yardım almaya çalışanlara yönelik saldırılarında son 10 günde 110 Filistinli öldü

Gazze'deki hükümetin Medya
Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 27 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında yardım merkezlerine düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail
askerlerinin, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Refah’taki yardım dağıtım merkezinde sivillere ateş açması sonucu 8 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı belirtildi.
Son saldırıyla birlikte, 27 Mayıs'tan bu yana düzenlenen saldırılarda toplamda 110 Filistinlinin öldüğü, 583 kişinin yaralandığı, 9 kişinin ise cesedine ulaşılamadığı aktarıldı.