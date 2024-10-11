Katil İsrail, işgalci Yahudilere açmak için Harem-i İbrahim Camisini 4 gün süreyle kapatıyor

İbrahim Camisi Müdürü Mutaz Ebu Senine, işgalci Yahudilerin Sukot ve Yom Kippur bayramları sebebiyle İsrailli yetkililerin camiyi kapatma kararı aldığını belirtti.

İsrail'in İbrahim Camisi'ni kapatarak tüm bölümlerini işgalci fanatik Yahudilere açtığını ifade eden Ebu Senine, "Cami içerisinde dans ve eğlence eşliğinde Talmudik törenler yapıyorlar. Cami, cumartesi akşamına (12 Ekim) kadar kapalı kalacak" dedi.

Yahudilerin yarın başlayacak Yom Kippur bayramı süresince, Harem-i İbrahim Camisinin yanı sıra işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve diğer kutsal mekanlara yönelik ihlaller ve baskınların artması bekleniyor.

Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halilkentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Bölünmüş kısımlar yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor. Buna göre, Yahudilerin dini bayramlarında cami olan kısım Yahudilere, Müslümanların dini bayramlarında da sinagog kısmı Müslümanlara tahsis ediliyor.