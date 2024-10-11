Gazze'deki Hükümet: İsrail'in hastaneleri kuşatma girişimi nedeniyle 400 bin Filistinli ölümle karşı karşıya

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, kurtarılabilecek yaralıların kurtarılması için uluslararası topluma acil yakıt yardımı yapılması çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hizmet dışı bırakma girişiminin kınandığı açıklamada, bu durumun 400 bin Filistinliyi ölümle karşı karşıya bıraktığına dikkati çekildi.

Açıklamada, Filistin halkına karşı işlenen ve soykırıma varan suçlardan İsrail, ABD ve ortakları sorumlu tutuldu.

Kemal Advan Hastanesi için acil yardım çağrısı

Kemal Advan Hastanesi'nde yakıt eksikliği nedeniyle 24 saat içinde hizmetlerin duracağı uyarısı yapıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'nden görüntüleri paylaştığı videoda hastanedeki duruma ilişkin bilgi verildi.

Videoda konuşan sağlık görevlisi, İsrail saldırılarında yaralanan ve hayatını kaybeden çok sayıda kişinin Kemal Advan Hastanesi'ne getirildiğini söyledi.

Çok sayıda yaralı çocuğun tedavi aldığı görülen videoda Filistinli doktor, Kemal Advan Hastanesi'nin kapasitesi üzerinde çalıştığına dikkati çekti.

Filistinli doktor, "Kemal Advan Hastanesi'nde ileri derecede sağlık hizmeti veriyoruz. Yakıt sağlanmazsa 24 saat içinde Kemal Advan'ın yanı sıra Endonezya ve Avde hastanelerinde de sağlık hizmetleri duracak. Gerçek bir sağlık felaketi ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

İsrail'in kuşatma ve kara saldırıları düzenlediği bölgede, yakıt girişine izin verilmemesinin hastaneler için "felaket" olacağına vurgu yapan Filistinli doktor, dünyaya yardım çağrısında bulundu.

Filistinli doktor, "Gazze'nin kuzeyinde yoğun bakım hizmeti verebilecek başka hastane yok. Tüm dünyaya, uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşlarına Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere yakıt ulaştırılması için çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Hastanede çok sayıda yaralının ameliyat olmak için sıra beklediğini söyleyen Filistinli doktor, hastanede zor durumdaki yaralı çocukların durumuna dikkati çekti.

Gazze'nin kuzeyi 6 gündür kuşatma ve kara saldırıları altında

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine yönelik sıkı kuşatması ve kara saldırıları 6. gününde de sürüyor.

Hava ve kara saldırılarını şiddetlendiren İsrail askerleri, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları engelliyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, İsrail ordusunun ilk kez bu bölge için tahliye çağrısında bulunduğu 14 Ekim 2023'ten bu yana evlerini ve yaşadıkları yerleri terk etmeyi reddediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 65 Filistinli öldü, 97 bin 886 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.