Katil İsrail hükümetinden, Gazze Şeridi’ndeki saldırıların şiddetini artırma talimatı

İsrail’deki Walla News’in haberine göre, hükümetteki politika ve güvenlik kabinesi, son dönemde İsrail’in ateşkes müzakerelerindeki konumunu güçlendirmek için orduya Gazze Şeridi’nde yürüttüğü soykırım savaşının şiddetini artırma talimatı verdi.

Buna ilişkin İsrail makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İsrail ordusunun özellikle Gazze Şeridi'nin güneyinde, geniş çaplı yıkımın yanı sıra yüzlerce Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıları artarak sürüyor.

Öte yandan, Hamas, ateşkes ve esir değişimiyle ilgili müzakerelerdeki konumunu güçlendirme amacıyla İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların şiddetini artırma kararını kınadı.

Hamas'ın Siyasi Büro üyesi İzzet Er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu karar, Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik faşist saldırıların yeniden yoğunlaşması ve savunmasız sivilleri hedef alma konusundaki vahşiliklerinde ısrar etmelerinin göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

Rişk, ABD’nin İsrail’e desteğine ve dünyanın bu soykırım savaşı karşısındaki suskun sorumsuzluğuna dikkati çekerek, “Bu karar, tüm dünyayı cinayete ve teröre susamış bu cani Siyonist-Nazi rejimin (İsrail) gerçekliğiyle karşı karşıya bırakıyor.” ifadelerine yer verdi.

Her nokta bombalanan bir ev. Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'nde 160 bine yakın evi yerle bir etti. pic.twitter.com/7nxR2NOCU8

Hamas, dün yaptığı yazılı açıklamada da, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası anlaşmasına karşı engeller koyduğunu açıkladı.

İsrail ile Hamas arasında, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takasının yapılması için yürütülen müzakereler 15-16 Ağustos'ta Doha'da yapılmıştı.

"İyi geçtiği" açıklanan Doha'daki müzakerelere Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başkanlığındaki heyetler katılmıştı.

Hamaslı üst düzey yetkililer, Al Jazeera televizyon kanalına, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı öneride uzlaşılan konuların, Doha'daki müzakerelerden çıkan sonuçta bulunmadığına dikkati çekmişti.

Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doha'daki görüşmeden çıkan sonuçta Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'na ilişkin maddeler bulunmuyor.

Netanyahu, masadaki ateşkes taslağına eklediği "27 Mayıs prensipleri" olarak adlandırılan maddelerle ilgili Hamas'a uluslararası baskı yapılmasını talep etmişti.

İsrail basını, Netanyahu'nun ısrarcı olduğu "27 Mayıs prensipleri" olarak ifade edilen maddeleri şöyle sıraladı:

"İsrail'in, Gazze Şeridi ve Mısır arasındaki Philadelphia Koridoru olarak isimlendirilen sınır hattında ve Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda hakimiyeti, Gazze'nin güneyinden kuzeyine gidecek olası Hamas mensuplarının dönüşünü engellemek için Gazze Şeridi'ni kuzey güney hattında bölen Netzarim Koridoru'nda denetim mekanizması kurulması."

Bunun yanı sıra, ateşkes anlaşması imzalandıktan sonra Netanyahu'nun İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkını korumak istediği belirtiliyor.

İsrail'in başmüzakerecisi niteliğindeki Mossad Direktörü David Barnea ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Netanyahu'nun eklemek istediği maddelerin anlaşmayı zora sokacağını kendisine ilettiği basına yansımıştı.

Her gün göç, her gün gözyaşı, her gün acı...



????Gazze pic.twitter.com/p1TVXiaQn6