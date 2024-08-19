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Dünya
AA 19.08.2024 06:31

Kolombiya, İsrail'e kömür ihracatını "resmen" durdurdu

Kolombiya hükümeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını gerekçe göstererek, bu ülkeye kömür ihracatını "resmen" durdurma kararı aldığını duyurdu.

Kolombiya, İsrail'e kömür ihracatını "resmen" durdurdu
[Fotoğraf: GettyImages]

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformundan İsrail'e kömür ihracatını resmen yasaklayan kararnameyi paylaştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Petro, "Filistinli çocukları öldürmek için Kolombiya kömürü ile bomba yapıyorlar." ifadesini kullandı.

İsrail'e kömür ihracatını yasaklayan kararnamede Cumhurbaşkanı Petro'nun, Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo ve Maliye, Madenler ve Ticaret Bakanlarının imzasının olduğu görüldü.

Kararnamenin resmi gazetede yayımlanmasından beş gün sonra yürürlüğe gireceği bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya, çıkarttığı toplam kömürün yüzde 5'ini İsrail'e ihraç ederken, en büyük alıcısının ise ABD olduğu belirtiliyor.

İsrail ile diplomatik ilişkiler askıya alınmıştı

Cumhurbaşkanı Petro, 8 Haziran'da X sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Soykırım durdurulana kadar İsrail'e kömür ihracatını askıya alacağız." ifadesini kullanmıştı.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.

Hamas, kömür ihracatını durdurma kararından memnun

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “Kolombiya Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimle (İsrail) diplomatik ilişkileri sona erdirme ve Siyonist işgal devletinin Gazze Şeridi'ndeki halkımıza karşı yürüttüğü soykırım savaşını kınama konusundaki cesur tutumunu takdir ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüm ülkelere İsrail'le ilişkilerini kesme çağrısı yapılarak, İsrail'in boykot edilmesi, izole edilmesi, yaptırımların uygulanması ve liderlerinin uluslararası mahkemelerde “savaş suçlusu” olarak yargılanması için her yola başvurulması gerektiği vurgulandı.

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