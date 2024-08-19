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Dünya
AA 19.08.2024 06:20

İsrail, görevi başındaki Filistinli gazeteci Selma el-Kaddumi'yi ateş açarak yaraladı

Filistinli gazeteci Selma el-Kaddumi'nin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde görevini icra ettiği sırada İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaralandığı duyuruldu.

İsrail, görevi başındaki Filistinli gazeteci Selma el-Kaddumi'yi ateş açarak yaraladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Han Yunus'un kuzeydoğusundaki Hamed bölgesinde görev başındaki bir grup gazeteciye ateş açtı.

Saldırıda yaralanan Kaddumi Deyr el-Belah şehrindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 12 Ağustos'ta paylaşılan verilere göre, İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 168 gazeteci hayatını kaybetti.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Genel Sekreter Yardımcısı Tim Dawson, 15 Ağustos'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun öldürdüğü gazetecilerin oranının diğer meslek gruplarından çok daha yüksek olduğunu söylemişti.

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