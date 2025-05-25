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Dünya
AA 25.05.2025 14:51

Katil İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarında bir gazeteciyi daha ailesiyle birlikte öldürdü

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik sürdürdüğü sistematik saldırılarda bir gazeteci daha bazı aile fertleriyle birlikte hayatını kaybetti.

Katil İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarında bir gazeteciyi daha ailesiyle birlikte öldürdü
[Fotograf: AA]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya en-Nezle bölgesine düzenlediği hava saldırısında, gazeteci Hassan Mecdi Ebu Verde ile ailesinden bazı fertler, evlerinin hedef alınması sonucu yaşamını yitirdi.

Filistinli sağlık kaynaklarına göre sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıda Ebu Verde'nin bulunduğu ev doğrudan hedef alındı. Ebu Verde, bölgede uzun süredir serbest gazetecilik yapıyordu ve sahadaki gelişmeleri takip ederek dünyaya aktaran sayılı isimlerden biriydi.

Bu son saldırıyla, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı ve "savaş suçu" boyutuna varan saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısı 220’yi geçti. Ayrıca onlarca gazeteci yaralandı ya da gözaltına alındı.

İlgili STK ve medya kuruluşlarına çağrı

Öte yandan, Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, gazeteci Hassan Mecdi Ebu Verde'nin İsrail saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik sistematik saldırılarını" en sert şekilde kınadı.

Açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Arap Gazeteciler Birliği ve tüm ilgili medya kuruluşlarına İsrail’in gazetecilere yönelik işlediği suçları kınama çağrısı yapıldı.

Bu suçlardan İsrail’in yanı sıra ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın da sorumlu tutulduğu belirtilen açıklamada, uluslararası topluma gazetecilerin korunması ve savaş suçlarının faillerinin yargılanması çağrısında bulunuldu.

IFJ, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşlar, İsrail’in özellikle gazetecileri hedef almasının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu defalarca rapor etti.

RSF, İsrail’in gazetecilere yönelik saldırılarının savaş suçu kapsamında değerlendirilmesi için Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuruda da bulunmuştu.

Gazze’deki gazeteciler, saldırıların başından bu yana hedef alınan hastaneler, okullar ve siviller gibi, sahadaki gelişmeleri dünyaya duyurdukları için özel olarak hedefe konulduklarını belirtiyor.

Gazze’de görev yapan gazetecilerin ve medya çalışanlarının güvenliği her geçen gün daha fazla tehlike altına girerken, İsrail’in doğrudan basın mensuplarını ve ailelerini hedef alan saldırıları uluslararası kamuoyunda tepki topluyor.

Çeşitli insan hakları kuruluşları, Gazze’de basın özgürlüğünün sistematik olarak bastırıldığını ve sivillerle birlikte gazetecilerin de kasten hedef alındığını kaydederek, acil soruşturma ve uluslararası müdahale çağrısı yapıyor.

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