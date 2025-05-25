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Dünya
AA 25.05.2025 13:39

Yemen’den atılan füze nedeniyle Tel Aviv’deki havalimanında uçuşlar askıya alındı

Yemen'deki Husilerin attığı balistik füze nedeniyle İsrail’in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar askıya alındı.

Yemen’den atılan füze nedeniyle Tel Aviv’deki havalimanında uçuşlar askıya alındı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İsrail ordusu, Yemen'den ateşlenen bir füze nedeniyle ülkedeki çok sayıda kentte alarmların çaldığını duyurdu.

Açıklamada, füzenin hava savunma sistemi tarafından önlendiği iddia edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre ise Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle havalimanındaki uçuşlar geçici süreyle askıya alındı.

Yemen'deki Husiler 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu. Çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.

İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs'ta da Sana Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenlemişti.

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, 6 Mayıs'ta ABD ile Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Yemen'deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini kendilerine ilettiklerini belirterek, "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Husileri bombalamayı durduracaklarına ilişkin açıklamasının, Tel Aviv yönetiminde "şok etkisi" yarattığını aktarmıştı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarına karşılık son bir buçuk yılda İsrail'e yönelik balistik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor.

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