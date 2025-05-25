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Dünya
DHA 25.05.2025 12:10

Yolcu acil çıkış kapısını açmaya çalıştı, uçak acil iniş yaptı

Tokyo-Houston seferini yapan yolcu uçağı, bir yolcunun uçuş sırasında acil çıkış kapısını açmaya çalışması üzerine acil iniş yaptı.

Yolcu acil çıkış kapısını açmaya çalıştı, uçak acil iniş yaptı
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Japonya’nın başkenti Tokyo’dan ABD’nin Texas eyaletine gitmek üzere yola çıkan All Nippon Havayolları (ANA) şirketine ait yolcu uçağı, bir yolcunun acil çıkış kapısını açmaya çalışması üzerine Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yapmak durumunda kaldı.

İsmi verilmeyen yolucunun acil çıkış kapısını açmaya çalışmasının ardından uçaktaki diğer kişilerin duruma müdahale ederek yolcuyu kapıdan uzaklaştırdığı ve yere yatırarak etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Uçağın iniş yapmasına 3 saat kala yaşanan olay üzerine pilot, 45 dakika içinde Seattle’a indi. Olay yaşandığında uçağın 9 saattir havada olduğu kaydedildi.

Uçuş takip sitesi FlightAware’in verilerine göre, ardından yeniden havalanan yolcu uçağı, planlanandan 4 saat sonra Houston kentindeki Bush Uluslararası Havalimanı’na indi.

Seattle’daki havalimanından yapılan açıklamaya göre, uçuş sırasında kapıyı açmaya çalışan yolcunun "tıbbi bir kriz" yaşadığı tespit edildi ve yolcu uçaktan indirildikten sonra bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı.

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