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Dünya
AA 25.05.2025 11:32

BM: Gazze'deki felaketi önlemek için etkin ve sürekli şekilde yardımların girmesi gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA), Gazze'deki mevcut felaketin daha da kötüleşmesini önlemenin "tek yolunun", bölgeye etkin ve sürekli bir şekilde yardımların girmesi olduğunu belirtti.

BM: Gazze'deki felaketi önlemek için etkin ve sürekli şekilde yardımların girmesi gerekiyor

UNRWA'dan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin artık yardımların girişini beklemeye takatlerinin kalmadığı aktarıldı.

Gazze'deki mevcut felaketin daha da kötüleşmesini önlemenin tek yolunun bölgeye etkin ve sürekli bir şekilde yardımların girmesinden geçtiği vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'ne BM kontrolünde günlük 500 ila 600 tır kamyonun girmesi gerektiği ifade edildi.

İsrail'in uluslararası kuruluşları dışlayarak Gazze Şeridi'nde insani yardımların dağıtımı için oluşturacağı yeni mekanizmayla bölgenin kuzeyini "tamamen insansız hale" getirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

İsrail Ordu Radyosu muhabiri Daron Kadoş, "İsrail’in Gazze’nin kuzeyini boşaltma planı: Yeni insani yardım dağıtım mekanizması Gazze'nin kuzeyini nasıl tamamen insansız bir bölgeye dönüştürecek?" başlıklı haberinde, bu mekanizmanın ayrıntılarına yer vermişti.

İsrail'in "Gazze sakinlerinin kuzeyden güneye yerinden edilişini hızlandırmayı" planladığını aktaran Kadoş, İsrail'in bu planının Gazze'nin kuzeyinin "tamamen" tahliyesine katkı sağlayacağına inandığını dile getirmişti.

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