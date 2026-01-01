Hafif Kar Yağışlı -4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.01.2026 10:32

Katil İsrail Gazze’de işgal ettiği bölgeleri hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgalini sürdürdüğü bölgelere hava saldırıları ve topçu atışları düzenledi.

Katil İsrail Gazze’de işgal ettiği bölgeleri hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentinin doğu bölgelerini, orta kesimde yer alan Bureyc Mülteci Kampı ile Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusunu hava ve kara saldırıları ile hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, Refah’ın doğusuna hava saldırıları düzenledi, eş zamanlı olarak topçu atışları ile bölgeyi hedef aldı.

Tanıklar, bölgede şiddetli patlama sesleri ve İsrail askeri araçlarından aralıklı silah sesleri duyulduğunu belirtti.

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinde de hava saldırıları ve topçu atışları düzenlenirken bölgede patlama sesleri duyuldu.

Orta kesimdeki Bureyc Mülteci Kampı’nın doğu bölgeleri de İsrail ordusuna ait askeri araçlardan açılan ateş ve topçu atışlarının hedefi oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güney ve doğu sınır hatlarının yanı sıra kuzeyde geniş alanlarda işgalini sürdürüyor. Bu durum, İsrail’in Gazze topraklarının yüzde 50’sinden fazlasını fiilen işgal ettiği anlamına geliyor.

İsrail, 10 Ekim’den bu yana Hamas ile varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürürken, Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’ne göre bu süreçte yaklaşık 969 ihlal gerçekleştirdi ve en az 418 Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti.

İsrail'in 8 Ekim 2023’te başlayan ve iki yıl süren saldırıları sonucu Gazze’de 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 bini aşkın kişi yaralandı.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:56
Van'da çığ düştü: 1 kişi kayıp, evler boşaltıldı
11:50
Demir yolları 2025’te 283 milyon yolcu taşıdı
11:44
Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti
11:36
Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta 1540 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
11:32
Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor
11:25
Altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışını gerçekleştirdi
Artvin'de çığ felaketi: 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Artvin'de çığ felaketi: 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud TRT Haber'de
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ