Katil İsrail, Gazze'de 6'sı çocuk 21 Filistinliyi daha katletti

Görgü tanıkları ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çeşitli bölgelere şiddetli saldırılarına devam etti.

İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara yönelik hava ve topçu saldırılarında 6'sı çocuk 16 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentin güneydoğusundaki sözde yardım dağıtım merkezi çevresinde bekleyenleri hedef alan İsrail saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde, İsrail’e ait insansız hava aracının El-Megazi Mülteci Kampı’nda bir evi hedef alması sonucu 3 Filistinli can verdi.

Netzarim Koridoru çevresinde yine yardım bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu bir Filistinli öldü. İsrail İHA'sının Nusayrat Mülteci Kampı’nın doğusunda bir evi hedef alması sonucu ise çok sayıda Filistinli yaralandı.