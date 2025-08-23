Açık 30.5ºC Ankara
AA 23.08.2025 12:01

Katil İsrail, Gazze'de 6'sı çocuk 21 Filistinliyi daha katletti

İsrail ordusunun, bu sabah Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk olmak üzere 21 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Katil İsrail, Gazze'de 6'sı çocuk 21 Filistinliyi daha katletti

Görgü tanıkları ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çeşitli bölgelere şiddetli saldırılarına devam etti.

İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara yönelik hava ve topçu saldırılarında 6'sı çocuk 16 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentin güneydoğusundaki sözde yardım dağıtım merkezi çevresinde bekleyenleri hedef alan İsrail saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde, İsrail’e ait insansız hava aracının El-Megazi Mülteci Kampı’nda bir evi hedef alması sonucu 3 Filistinli can verdi.

Netzarim Koridoru çevresinde yine yardım bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu bir Filistinli öldü. İsrail İHA'sının Nusayrat Mülteci Kampı’nın doğusunda bir evi hedef alması sonucu ise çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
OKUMA LİSTESİ