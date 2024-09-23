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Dünya
AA 23.09.2024 07:02

Katil İsrail ev ve okulu bombaladı: 4'ü çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail, Gazze'de katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusu bir evi ve Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombaladı. Okulda 3 Filistinli hayatını kaybederken, evde de 4 Filistinli çocuk ve anneleri yaşamını yitirdi.

Katil İsrail ev ve okulu bombaladı: 4'ü çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti
[AA (Arşiv)]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nda Halid bin Velid Okulu'nun üst katını bombaladı.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulda İsrail ordusunun saldırısı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

4 Filistinli çocuk ve anneleri hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Deyr el-Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesi çevresindeki "Ebu Semek" ailesine ait evi hedef aldı.

İsrail ordusunun saldırısında 4 Filistinli çocuk ve anneleri hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerine saldırısında 24 kişi hayatını kaybetti
Katil İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerine saldırısında 24 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail'in hedefinde sığınılan okullar da var

İsrail ordusunun dün de Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kefr Kasım Okulu'nu bombalaması sonucu 6 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu sık sık Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulları hedef alıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 431 Filistinli öldü, 95 bin 818 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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