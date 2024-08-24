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Dünya
AA 24.08.2024 22:42

Katil İsrail bir bebek ile annesini öldürdü

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda Filistinli 8 aylık bir bebek ve annesi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail bir bebek ile annesini öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan El-Avde Hastanesindeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Bureyc Mülteci Kampına saldırıları sonucu bir bebek ile annesi hayatını kaybetti.

Acılı baba, hastanede yerde yatan kızı ve eşine veda ederken, "Sivillerin suçu ne?" diye haykırdı.

Filistinli baba, "Top mermilerinin evimin üzerine düştüğünü görünce evime gittim. Eşimi parçalara ayrılmış halde buldum, 8 aylık kızım ise bombalama sonucu üçüncü kattan sokağa düşmüştü." dedi.

Baba, kızının İsrail saldırıları sırasında doğduğunu, doğumuna bile sevinemediklerini söyledi.

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