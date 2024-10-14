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Dünya
AA 14.10.2024 11:54

Katil İsrail, Beyrut'a saldırmaya devam edeceğini duyurdu

Katil İsrail, iddiaların aksine Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik hava saldırılarının devam edeceğini açıkladı.

Katil İsrail, Beyrut'a saldırmaya devam edeceğini duyurdu

Adı açıklanmayan üst düzey İsrailli bir yetkili, Tel Aviv yönetiminin Beyrut'a yönelik hava saldırılarının askıya alındığı yönündeki iddialara ilişkin yerel basına açıklamalarda bulundu.

İsrail yönetiminin Beyrut'a yönelik saldırıları askıya aldığı yönündeki iddiaları reddeden yetkili, "İsrail, Lübnan'da Beyrut dahil her yere saldırıyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu yetkili, "operasyonal değerlendirmeler doğrultusunda" Beyrut'a yönelik saldırılara devam edeceklerini savundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın dünkü haberinde, "ABD Başkanı Joe Biden'ın isteği doğrultusunda Başbakan Binyamin Netanyahu'nun orduya Beyrut'a yönelik saldırıları durdurma emri verdiği" iddia edilmişti.

Netanyahu ile Biden 9 Ekim'de telefonla görüşmüş, İsrail ordusu ise öncesinde hemen hemen her gün hava saldırısı düzenlediği Beyrut'u en son 10 Ekim'de hedef almıştı.

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