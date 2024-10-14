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Dünya
AA 14.10.2024 11:19

Katil İsrail, Gazze'de çocuk felci aşısı yapılması planlanan BM okulunu vurdu

Birleşmiş Milletler (BM), soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısı yapılması planlanan bir okulu dün hava saldırısıyla vurduğunu duyurdu.

Katil İsrail, Gazze'de çocuk felci aşısı yapılması planlanan BM okulunu vurdu
[Reuters (Arşiv)]

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in dün Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği ve 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Aksa Hastanesi bahçesinde ve Nusayrat'taki UNRWA okulundaki saldırılarda yerinden edilmiş Filistinlilerin hedef alındığı belirtildi.

Nusayrat'ta vurulan okulun UNRWA'ya ait olduğu ve çocuk felci aşısı yapılacak noktalardan biri konumunda bulunduğu vurgulandı.

UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle söz konusu okulda bugün yapılması planlanan çocuk felci aşısının iptal edildiğini belirtti.

İsrail ordusunun Nusayrat'taki UNRWA okuluna dün düzenlediği saldırıda en az 22 Filistinli hayatını kaybetmiş, 80 Filistinli de yaralanmıştı.

Gazze'de 500 binden fazla çocuğun çocuk felcine karşı ikinci tur aşılanmasına bugün başlanacağı duyurulmuştu.

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