AA 05.03.2026 12:01

Katar'da 'yüksek seviyeli' acil durum uyarısı

Katar'ın başkenti Doha'da hava savunma sistemleri devreye girerken ve şiddetli patlamalar meydana geldi.

Katar'da 'yüksek seviyeli' acil durum uyarısı
[Fotograf: Reuters]

Yerel saatle 12.00-12.30 saatleri arasında kent merkezinin farklı noktalarından art arda patlama sesleri gelirken, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

Patlamaların ardından güvenlik güçleri kritik noktalarda önlem aldı.

Katar İçişleri Bakanlığı dün gece başkent Doha’daki ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları “kamu güvenliği” gerekçesi ile tahliye etmişti.

Katar'daki yetkililer, güvenlik tehdidi seviyesinin yükseltildiğini bildiren 'yüksek seviyeli' bir acil durum uyarısı yayımladı.

Katar'da 'yüksek seviyeli' acil durum uyarısı

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

