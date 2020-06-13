Haber Giriş: Kaynak: AA
Katar, İstanbul seferini 13 Haziran'da başlatıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Katar, koronavirüs sebebiyle getirilen kısıtlamaların hafifletilmesiyle, 13 Haziran'dan itibaren İstanbul'a seferler düzenleneceğini duyurdu.
Katar Havayolları resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Katar Havayolları, 13 Haziran'dan itibaren Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul'a seferlerin direkt olarak başlayacağını duyurmaktan memnuniyet duyarız." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, haziranın sonuna doğru, dünya çapında 80 varış noktasına uçuş planlandığı kaydedildi.
Katar Havayolları, artan seyahat talebi ve dünyanın birçok ülkesine girişte getirilen kısıtlamaların azalması doğrultusunda uçuşlarını yeniden başlatacağını duyurmuştu.
Etiketler: katar havayolları İstanbulSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 06:35
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