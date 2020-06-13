Katar Havayolları resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Katar Havayolları, 13 Haziran'dan itibaren Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul'a seferlerin direkt olarak başlayacağını duyurmaktan memnuniyet duyarız." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, haziranın sonuna doğru, dünya çapında 80 varış noktasına uçuş planlandığı kaydedildi.

Katar Havayolları, artan seyahat talebi ve dünyanın birçok ülkesine girişte getirilen kısıtlamaların azalması doğrultusunda uçuşlarını yeniden başlatacağını duyurmuştu.