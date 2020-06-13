ABD'de yeni tip koronavirüsten (COVID-19) en çok etkilenen 2. eyalet olan New Jersey'de mart ayının 2. haftası itibarıyla kapatılan camilerde ilk defa bugün cuma namazı kılındı.

Teaneck kasabasında bulunan Darul Islah Camii'nde uzun bir aradan sonra ilk defa cuma namazı kılan Müslümanların, uyarılar gereğince saf tutarken gerekli mesafeye dikkat ettiği görüldü.

Namaz için kendi seccadelerini getiren cemaat, cami çıkışında da eski uygulamaların aksine tokalaşma ve kucaklaşmaktan kaçındı.

[Fotoğraf: AA]

14 yaşından küçükler ve 70 yaşından büyükler camiye gelemedi

Yapılan duyuru çerçevesinde 14 yaşından küçük, 70 yaşından büyükler ile son 30 gün içinde COVID-19 testi pozitif çıkanlar camiye gelmedi.

Eyalette, koronavirüs vakalarında yaşanan azalma göz önünde bulundurularak normalleşmeye gidilmişti.

New Jersey Valisi Phil Murphy, hafta başında yaptığı açıklamada, ibadethanelerin de sosyal mesafe başta olmak üzere belirli şartlara uyarak açılabileceğini belirtmişti.

[Fotoğraf: AA]

İslami kuruluşlar, camilerde uyulması gereken yeni kuralları duyurdu

Hafta içinde cuma namazının camide kılınabileceğini duyuran İslami kuruluşlar, cemaatin dikkat etmesi gereken hususların da altını çizmişti.

New Jersey'de faaliyet gösteren Passaic Bölgesi İslam Merkezi (ICPC) yaptığı açıklamada, cuma namazı kılınacağını belirterek, cemaatin beraberinde maske, şahsi seccade ve ayakkabıları için çanta getirmeleri gerektiğini duyurmuştu.

[Fotoğraf: AA]

New Jersey'de, kısmi olarak ibadete açılan kilise, cami, sinagog benzeri dini merkezlerin iç mekanlarında 2 metre mesafelerle, belirli sayıya kadar oturma alanları belirlenmesi şart koşuldu, dış mekanlardaki toplu ibadetler için ise bir üst sınırlama getirilmedi.

Kanada

Kanada'nın en kalabalık eyaleti olan Ontario'da eyalet hükümetinin normal hayata dönülmesi yolunda açılmasına karar verdiği ibadethaneler, 3 ay sonra yeniden cemaati ile buluştu.

Alberta eyalet hükümetinin bu ayın başında açılmasına karar verdiği cami ve mescitler, Ontario eyaletinde de Toronto başta olmak üzere Hamilton, Mississauga, London, Windsor, Ottawa gibi kentlerde de açıldı.

Kanada'nın Hamilton kentindeki Mountain Camii'nde de uzun bir aradan sonra ilk kez cuma namazı kılındı. Hamilton Müslümanlar Derneği Başkanı Javid Mirza, namaz öncesi cami ve mescitlerdeki yeni uygulamaları anlattı.

[Fotoğraf: AA]

2 bin kişi kapasiteli camiye 400 kişi

Eyalet hükümetinin aldığı karar üzerine organize olarak cemaatlerine duyuru yaptıklarını aktaran Mirza, "Perşembe günü her imkanı kullanarak başlattığımız duyurularla, sosyal mesafe uygulamasını esas alarak cemaatimizin kayıtlarını yaptık. 2 bin kişi kapasiteli camimizde her seferinde 400 kişi girecek şekilde 3 defa cuma namazı kılınmasını organize ettik. Camilerimiz, sadece cuma namazı için değil, artık beş vakit açık olacak. Cemaatimizden, abdestlerini evlerinde alıp, mutlaka maskelerini takmalarını, seccadelerini yanlarında getirmelerini, ayakkabılarını da bir torbaya koyup yanlarına almalarını ve en önemlisi sosyal mesafe kuralına uymalarını rica ediyoruz." dedi.

Mountain Camii İmam-Hatibi Seyid Mesud Tora da "Bugün çok duygusal ve tarihi bir an daha yaşıyoruz. Bizleri yeniden evine kabul eden Allah'a şükürler olsun. Kardeşlerimizden, açıklanan kurallara azami ölçüde uymalarını istirham ediyorum. Rabbimden duam, bu salgın felaketini insanlığın üzerinden kaldırmasıdır." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Namaz için camiye gelen Müslümanlar da uzunca bir aradan sonra yeniden cuma namazı kılınmasının mutluluğunu dile getirdi.

Toronto başta olmak üzere merkezi bölgelerde bulunan ve cemaati kalabalık olan birçok camide, sosyal mesafe uygulaması sebebiyle 3 ila 5 kez cuma namazı kılındı.

[Fotoğraf: AA]