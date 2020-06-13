Dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 424 bin 249'a, vaka sayısı 7 milyon 619 bin 198'e ulaştı.

COVID-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 116 bin 63 ölümle ABD'de görüldü.

Brezilya da dünyada ABD'den sonra hem en çok vakanın hem de en çok ölümün görüldüğü ülke konumuna geldi. Ülkede virüsten ölenlerin sayısı 41 bin 828'e, vaka sayısı da 25 bin 982 artarak 828 bin 810'a yükseldi.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 199 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 6 bin 308'e yükseldi, vaka sayısı ise 5 bin 961 artarak 220 bin 749'a çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 107 bin 133 oldu.

Peru'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

Ekvador

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplam ölü sayısı 3 bin 828'e çıktı, vaka sayısı da 1338 artarak, 45 bin 778'e ulaştı.

Ülkede 22 Mayıs'tan bu yana bir günde en yüksek ölü sayısı kayda geçti.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplam 4 bin 600 olarak belirlendi.

Ülkede ilk COVID-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 14 Mart'ta görülmüştü.