Katar: Deniz koridorlarının açılması ve seyrüsefer serbestisi pazarlık unsuru olmamalı

Katar Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Al Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Al Sani, Safedi ile görüşmede, ABD ile İran arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alındı; ateşkesin güvenlik ve istikrarı güçlendirecek şekilde kalıcı hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Tüm tarafların yürütülen arabuluculuk çabalarına olumlu şekilde karşılık vermesi gerektiğini ifade eden Al Sani, bunun krizin kaynağının barışçıl yollar ve diyalogla ele alınmasının önünü açacağını, kalıcı bir anlaşmaya varılmasını sağlayacağını ve gerilimin yeniden tırmanmasını önleyeceğini kaydetti.

Deniz koridorlarının açılması, seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması ve bunların baskı ya da pazarlık unsuru olarak kullanılmaması gerektiğini ifade eden Al Sani, bu durumun bölge ülkeleri ile dünya genelindeki enerji ve gıda tedariki üzerindeki olumsuz etkilerine; uluslararası güvenlik ve barışa yansımalarına dikkati çekti.

Suudi Arabistan'la bölgedeki gelişmeler ele alındı

Katarlı Bakan'ın, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan'la gerçekleştirdiği görüşmede de ABD-İran ateşkesi başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Ateşkese uyulması gerektiği vurgulanan görüşmede, gerginliğin tırmanmasını durdurmak için koordinasyonu güçlendirme ve ortak çabaları yoğunlaştırmak gerektiği vurgulandı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

İranlı yetkililer, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin "aşırı talepleri" olduğunu belirtmişti.