Açık 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.04.2026 13:35

İşgalci İsrail'in kısıtlamaları altındaki Refah'tan yurt dışında tedavi için 42 hasta geçti

Gazze Şeridi'nde 42 hastanın bölge dışında tedavi olabilmek için İsrail'in sadece yayalara izin verdiği Refah Sınır Kapısı'ndan geçtiği bildirildi.

İşgalci İsrail'in kısıtlamaları altındaki Refah'tan yurt dışında tedavi için 42 hasta geçti

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in günlerce kapalı tuttuğu; şimdi de sadece yayalara izin verdiği kapıdan yapılan sınırlı geçişe ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 42 hasta ve 84 refakatçiden oluşan 126 kişilik grubun Gazze dışında tedavi olabilmek için Refah Sınır Kapısı'ndan geçtiği kaydedildi.

İsrail ordusunun İran'a başlattığı saldırıların ardından kapattığı Gazze Şeridi’nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açtığı belirtilmişti.

İsrail medyasında yer alan haberde İsrail'in İran misillemelerini gerekçe göstererek kapattığı sınır kapısını ABD yönetiminin baskısıyla yeniden açmak zorunda kaldığı ifade edilmişti.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
İran: Netanyahu'nun “ABD beni bilgilendiriyor" açıklaması Washington'un aşağılanmasıdır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:48
İran: Bir sonraki tur için herhangi bir anlaşmaya varılmadı
13:50
Katar: Deniz koridorlarının açılması ve seyrüsefer serbestisi pazarlık unsuru olmamalı
13:34
Yanan köyler yeniden kuruluyor: 138 ev teslime hazır
13:31
İran: Netanyahu'nun “ABD beni bilgilendiriyor" açıklaması Washington'un aşağılanmasıdır
13:30
Bakan Kurum: İklim krizi bir beka meselesidir
13:34
Meloni: İsrail ile savunma anlaşmalarının otomatik yenilenmesini askıya aldık
Gazze kentinde, enkaz kaldırma çalışması yürütüldü
Gazze kentinde, enkaz kaldırma çalışması yürütüldü
FOTO FOKUS
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ