İşgalci İsrail'in kısıtlamaları altındaki Refah'tan yurt dışında tedavi için 42 hasta geçti

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in günlerce kapalı tuttuğu; şimdi de sadece yayalara izin verdiği kapıdan yapılan sınırlı geçişe ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 42 hasta ve 84 refakatçiden oluşan 126 kişilik grubun Gazze dışında tedavi olabilmek için Refah Sınır Kapısı'ndan geçtiği kaydedildi.

İsrail ordusunun İran'a başlattığı saldırıların ardından kapattığı Gazze Şeridi’nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açtığı belirtilmişti.

İsrail medyasında yer alan haberde İsrail'in İran misillemelerini gerekçe göstererek kapattığı sınır kapısını ABD yönetiminin baskısıyla yeniden açmak zorunda kaldığı ifade edilmişti.