Parçalı Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.05.2024 17:29

Kassam Tugayları: İsrail'in katliamlarına karşılık Tel Aviv'i bir dizi füzeyle vurduk

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına yanıt olarak Tel Aviv'i füzelerle vurduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları: İsrail'in katliamlarına karşılık Tel Aviv'i bir dizi füzeyle vurduk
[Fotograf: Reuters]

Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Tel Aviv'i bir dizi füzeyle hedef aldık." ifadelerine yer verildi.

En son 29 Ocak'ta gerçekleşen saldırıdan bu yana Gazze'den İsrail'in merkezine ilk kez füze fırlatılıyor.

İsrail devlet televizyonu KAN da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan İsrail ordu güçlerinden yüzlerce metre uzaklıkta İsrail'in merkezindeki şehirlere yaklaşık 8 füzenin fırlatıldığını aktardı.

Haberde ayrıca Gazze Şeridi'nden atılan füzelerden birinin İsrail'in merkezindeki Herzliya kentindeki bir eve isabet ettiği belirtildi.

İsrail'in Kanal 7 televizyonu konuya ilişkin haberinde, 4 ay sonra ilk kez Refah'tan Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu İsrail kentlerine 12 füze fırlatıldığına dikkati çekti.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Norveç, Filistin Başbakanı Mustafa'ya Filistin'in tanınmasına ilişkin belgeler teslim etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:40
Cevdet Yılmaz: Tersine göçü sağlamamız lazım
18:30
Adana'da freni tutmayan tır park halindeki araçlara çarparak durabildi
18:44
İsrailli Kanal 14'e siber saldırı düzenlendi
17:59
Brezilya’da sel sonrası su kaynaklı hastalık vakaları tespit edildi
17:57
Türkiye uzay endüstrisindeki rolünü altyapısıyla büyütecek
17:53
Hindistan'da bebek hastanesindeki yangında 6 yenidoğan yaşamını yitirdi
Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökmesi sebebiyle hastalar ölüm tehlikesiyle karşı karşıya
Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökmesi sebebiyle hastalar ölüm tehlikesiyle karşı karşıya
FOTO FOKUS
İsrailli Kanal 14'e siber saldırı düzenlendi
İsrailli Kanal 14'e siber saldırı düzenlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ