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Dünya
AA 26.05.2024 17:25

Norveç, Filistin Başbakanı Mustafa'ya Filistin'in tanınmasına ilişkin belgeler teslim etti

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa'ya Filistin Devleti'nin tanınmasını sembolize eden diplomatik belgeler verdi.

Norveç, Filistin Başbakanı Mustafa'ya Filistin'in tanınmasına ilişkin belgeler teslim etti
[Fotograf: AA]

Espen Barth Espen, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Mustafa ile bir araya geldi.

Görüşmede Norveç Dışişleri Bakanı, Filistin Başbakanı'na, Norveç'in Filistin Devleti'nin tanınmasını sembolize eden diplomatik belgeleri teslim etti.

Mustafa, yaptığı açıklamada, "Filistin Devleti'nin tanınması bizim için çok şey ifade ediyor. Bu, Filistin halkı için yapılabilecek en önemli şeydir" dedi.

İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacaklarını duyurmuştu.

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