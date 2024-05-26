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Dünya
AA 26.05.2024 17:14

Filistin Başbakanı: İspanya'nın Filistin devletini tanıma adımını memnuniyetle karşılıyoruz

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıma yönünde attığı adımın önemli olduğunu ve yakın zamanda yeni bir tanıma dalgası beklediklerini belirtti.

Filistin Başbakanı: İspanya'nın Filistin devletini tanıma adımını memnuniyetle karşılıyoruz

Mustafa, Belçika’nın başkenti Brüksel’de İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Başbakan Mustafa, Filistin devletinin kurulmasının bölgede barış ve adaletin sağlanmasının tek yolu olduğuna dikkati çekerek, “İspanya'nın Filistin devletini tanıma yönündeki adımını memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.

Filistin devletini tanımayan ülkeleri en yakın zamanda benzer adımı atmaya davet eden Mustafa, “İspanya, İrlanda ve Norveç'in adımı önemlidir ve yakın zamanda yeni bir Filistin devletini tanıma dalgası bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa, Gazze Şeridi’nde büyük bir insani felaketin yaşandığına dikkati çekerek, "Gazze Şeridi'ndeki halkımızı desteklemek ve Filistin yönetiminin şemsiyesi altına almak için çalışacağız." şeklinde konuştu.

Norveç, İrlanda ve İspanya'dan "Filistin" adımı: Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
Norveç, İrlanda ve İspanya'dan "Filistin" adımı: Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?

İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacaklarını duyurmuştu.

İsrailli yetkililer, söz konusu kararın ardından bu üç ülkenin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırarak, 7 Ekim'de çekildiği iddia edilen bazı görüntüleri büyükelçilere izletip kayda almıştı.

İspanya Meclisi Kasım 2014'te Filistin devletinin tanınmasına yönelik karar alsa da bunun yürürlüğe girmesi için son adım olan Bakanlar Kurulu kararı 10 yıldır alınmamıştı.

Mevcut sol koalisyon hükümeti, 7 Ekim sonrasında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarından dolayı 28 Mayıs'ta yapılacak olan İspanya hükümetinin Bakanlar Kurulu toplantısında Filistin devletinin resmi olarak tanınması kararını onaylayacağını duyurmuştu.

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