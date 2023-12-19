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Dünya
AA 19.12.2023 22:18

Kassam Tugayları, Han Yunus'ta bir İsrail askeri birliğini hedef aldıklarını duyurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir İsrail askeri birliğine saldırı düzenlediklerini ve Merkava tipi bir tankı da tahrip ettiklerini açıkladı.

Kassam Tugayları, Han Yunus'ta bir İsrail askeri birliğini hedef aldıklarını duyurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kassam Tugayları Telegram platformu üzerinden, başta Han Yunus olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde İsrail askerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin bilgiler paylaştı.

İsrail ordusunun kullandığı bir Merkava tankı ile bir buldozer Yasin 105 füzesiyle hedef alınarak tahrip edildi.

Paylaşımda, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda bulunan İsrailli bir askeri gruba ağır havan toplarıyla saldırı düzenlendiği ve ülkenin kuzeyindeki Kiryat Shmona Havalimanı yönüne de 12 adet füze fırlatıldığı kaydedildi.

Yine Han Yunus kentinde bir binada konuşlanan 7 İsrail askerinin hedef alındığı ve bunların öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

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