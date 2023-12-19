Açık 3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.12.2023 22:10

İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği baskında yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında yaraladığı Filistinli kadın yaşamını yitirdi.

İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği baskında yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Devlet Televizyonunun haberine göre, İsrail güçlerinin Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında yaraladığı bir kadın öldü.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te öldürülen Filistinlilerin sayısı 302'ye yükseldi.

İsrail ordusu, 12 Aralık'ta Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş, 3 gün süren baskında 12 Filistinliyi öldürmüş, 20 evi bombalamış ve çoğunu sorguladıktan sonra serbest bıraktığı 700 Filistinliyi gözaltına almıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da özellikle Cenin ve Nur Şems mülteci kamplarında altyapıyı tahrip etmeye devam ediyor. Burada sık sık baskın düzenleyerek sokakları kazıyor, su, telefon, kanalizasyon ve elektrik ağlarına zarar veriyor.

Baskın gerçekleştirdiği bölgede meydanları ve anıtları da hiçbir sebep göstermeden yıkan İsrail ordusu, ayrıca dükkanları, evleri ve araçları da kullanılamaz hale getiriyor.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Irak'ta yerel seçimlerin gayriresmi sonuçları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:00
BM Raportörü'nden AB Komisyonu Başkanı'na Gazze'de soykırımı önlemeye çalışması çağrısı
22:54
Amerikalıların yarıdan fazlası Biden'ın Gazze'ye yönelik politikasını onaylamıyor
22:48
İsrail, Gazze'nin kuzeyinde bir askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu
22:33
İsrail, 74 günde Gazze Şeridi'nde 52 bin 600 konutu yerle bir etti
22:22
İstanbul polisinden helikopter destekli ''huzur uygulaması''
22:26
Kassam Tugayları, Han Yunus'ta bir İsrail askeri birliğini hedef aldıklarını duyurdu
Üniversite öğrencileri "Şerife Bacılar"ın mücadelesini kitre bebeklerle sergiledi
Üniversite öğrencileri "Şerife Bacılar"ın mücadelesini kitre bebeklerle sergiledi
FOTO FOKUS
Restoran ve kafelerde yemek fiyatları girişte yazacak
Restoran ve kafelerde yemek fiyatları girişte yazacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ