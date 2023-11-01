Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusuna yeni kayıplar verdirdik

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun'da 4 İsrail askeri aracının Yasin-105 füzeleriyle imha edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Beyt Hanun'da bir binada konuşlanmış bir grup İsrailli piyade gücü hedef alınarak öldürüldü.

İsrail ordusundan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardımana tutarken, 29 Ekim'de sınırlı kara harekatına başladığını açıklamıştı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte yaşanan çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısının 13’e yükseldiği belirtilmişti.