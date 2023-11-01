Gazze'den 110 yabancı pasaport sahibi yolcu ayrıldı

Mısır ve Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, yaptığı açıklamada, 110 yabancı pasaport sahibi yolcunun Gazze Şeridi’nden ayrılarak Mısır’a geçtiğini söyledi.

Muhsin, İsrail’in saldırılarında Gazze’de yaralananları taşıyan 17 ambulansın Mısır’a girdiğini belirterek, 20 yardım tırının da Gazze’ye geçtiğini aktardı.

Böylece, son bir haftada Gazze’ye giren yardım tırı sayısı 237’ye yükseldi.

Ürdün, Gazze'den vatandaşlarını tahliye etmeye başladı

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi’ndeki Ürdünlülerin tahliyesi Refah Sınır Kapısı aracılığıyla başladı.

Ürdünlülerin Gazze’den tahliyesinin birkaç gün süreceği belirtilen açıklamada, “Kahire'deki Ürdün Büyükelçiliği'nden bir ekip, Gazze'den otobüslerle ayrılacak Ürdün vatandaşlarının mümkün olan en kısa sürede Ürdün’e ulaşması için Refah Sınır Kapısı’na gönderildi.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze’deki Ürdünlülerin sayısına ilişkin bilgi verilmezken, bölgedeki Ürdünlülerin yardım istemek için Dışişleri Bakanlığına bağlı Operasyonlar Merkezi Birimi ile iletişime geçebileceği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 326'sı asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.