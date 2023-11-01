Ürdün ve BAE'den uluslararası topluma, Gazze için acil müdahale çağrısı

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, BAE, Bahreyn ve Katar'ı kapsayan körfez turu kapsamında Abu Dabi'ye gitti.

Kral Abdullah, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve masum sivillerin korunması yollarını görüşen liderler, Gazze'de gittikçe derinleşen insani krizle ilgili harcanan çabaları masaya yatırdı.

Saldırıların durdurulması için uluslararası toplumun acilen devreye girmesi ve uluslararası insan hakları hukukunun bir gereği olarak sivillere tam koruma sağlanması gerektiğini vurgulayan liderler, insani yardımların, uluslararası insan hakları örgütleri aracılığıyla bölgeye ulaştırılması ile güvenli ve sürdürülebilir bir insani yardım koridoru açılmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Liderler ayrıca bölgeyi yeni bir şiddet sarmalından korumak gerektiğini ifade ederek, Filistin'de istikrar ve barışı güvence altına alan, iki devletli çözüme dayanan adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barış için siyasi bir yol izlenmesi çağrısı yaptı.

Ürdün Kralı ayrıca Gazze'deki insani durumun kötüye gitmesine engel olmak için Gazze ablukasının kırılmasının, "mutlak bir gereklilik" olduğunu dile getirdi.