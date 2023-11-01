İsrail ordusu, Lübnan sınırında "saldırı hazırlığındaki bir grubu" hedef aldığını bildirdi

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail tarafına tanksavar füzesiyle saldırı düzenleme hazırlığında olan bir grubun tespit edildiği iddia edildi.

Söz konusu grubun İsrail ordusuna ait bir tank ile hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan topraklarından İsrail tarafına ateş açıldığı, İsrail askerlerinin de ateşe karşılık verdiği aktarıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında da 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.