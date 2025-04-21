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Dünya
AA 21.04.2025 11:17

Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail askerlerini pusuya düşürdük, ölü ve yaralılar var

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da İsrail ordusunu pusuya düşürdüklerini, askerlerden ölenler ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail askerlerini pusuya düşürdük, ölü ve yaralılar var
[Fotograf: AA]

Kassam Tugayları'nın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, Kassam'a bağlı silahlı unsurların, cumartesi günü, Beyt Hanun'un doğusunda İsrail askerlerine karşı "Kılıç Kırma Pususu" adı verilen bir operasyon gerçekleştirdiği ifade edildi.

Pusuya düşen İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

Gazze Tümeni'ne bağlı muharebe istihbarat taburu komutasındaki bir "Storm" tipi askeri cipin hedef alındığı pusuda, zırh delici bir füzenin kullanıldığı belirtildi.

Yaralıları kurtarmak için bölgeye gelen İsrail destek kuvvetinin anında "Telfeziyye 3" tipi bir anti-personel patlayıcıyla hedef alındığı, bu saldırıda da ölenler ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Bölgede yeni kurulmuş bir İsrail askeri mevzisinin de "4 RPG" roketi ve havan toplarıyla hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusu, dün, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılarda "ilk kez" bir askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu. Ordudan yapılan açıklamada, Beyt Hanun'da bir grup İsrail askerinin hedef alındığı, saldırıda 35 yaşındaki kıdemli bir subayın öldürüldüğü, 3'ü ağır 5 askerin de yaralandığı belirtilmişti.

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