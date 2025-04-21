SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
HAVA UYARILARI
TRT'DEN HABERLER
TRT ARŞİV
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
17.3ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Dünya
KAYNAK
Reuters
HABER GİRİŞ
21.04.2025 10:56
, 21.04.2025 11:07
SON GÜNCELLEME
21.04.2025 11:07
Papa Francis yaşamını yitirdi
Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
Trump yönetiminin, Harvard Üniversitesine sağlanan 1 milyar dolarlık fonu daha kesmeyi planladığı öne sürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:13
Mart ve nisan yağışları hububata olumlu yansıdı
11:04
Kendilerini savcı ve avukat olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon
10:52
Trump yönetiminin, Harvard Üniversitesine sağlanan 1 milyar dolarlık fonu daha kesmeyi planladığı öne sürüldü
10:42
Trabzon'da 15 araç birbirine girdi: 8 yaralı
10:50
WP: Biden ve Trump yönetiminde hassas belgeler binlerce federal çalışanla paylaşıldı
10:27
Bakanlıktan İstanbul Boğazı'ndaki 106 kaçak yapıya inceleme
Yakıt krizine karşı çaresiz kalan Filistinliler, çöpler arasından yakacak topluyor
FOTO FOKUS
6 bakan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından gündemi değerlendirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Papa Francis yaşamını yitirdi
Trump yönetiminin, Harvard Üniversitesine sağlanan 1 milyar dolarlık fonu daha kesmeyi planladığı öne sürüldü
WP: Biden ve Trump yönetiminde hassas belgeler binlerce federal çalışanla paylaşıldı
Brent petrolün varili 66,21 dolardan işlem görüyor