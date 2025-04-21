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Dünya
Reuters 21.04.2025 10:56

Papa Francis yaşamını yitirdi

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybettiğini duyurdu.

Papa Francis yaşamını yitirdi

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