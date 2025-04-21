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Dünya
AA 21.04.2025 10:51

Trump yönetiminin, Harvard Üniversitesine sağlanan 1 milyar dolarlık fonu daha kesmeyi planladığı öne sürüldü

ABD'de Donald Trump yönetiminin, Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan Harvard Üniversitesine sağlanan 1 milyar dolarlık fonu daha kesmeyi planladığı iddia edildi.

Trump yönetiminin, Harvard Üniversitesine sağlanan 1 milyar dolarlık fonu daha kesmeyi planladığı öne sürüldü

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin bilgi sahiplerine dayandırdığı haberine göre, Harvard'a federal hükümetin taleplerini içeren mektubu gönderen Beyaz Saray'a bağlı Antisemitizmle Mücadele Görev Gücündeki yetkililer, üniversitenin taleplerini kabul edeceğini düşünüyordu.

İsimleri açıklanmayan kişiler, Trump yönetiminin çok öfkelendiğini ve bu nedenle üniversiteye sağlık araştırmaları için sağlanan 1 milyar dolarlık fonu kesmeyi planladığını öne sürdü.

Yönetimin, 400 milyon dolarlık fonun kesilmemesi için federal hükümetin taleplerine uyma kararı alan Columbia Üniversitesine göre Harvard'a "daha hoşgörülü" yaklaşma niyetinde olduğu, gönderilen mektubu yayımlamasının ardından yetkililerin üniversiteye daha fazla baskı uygulamak istediği belirtildi.

5 Amerikalı yetkiliden ikisi, 19 Nisan'da New York Times gazetesine yaptıkları açıklamada, Beyaz Saray'a bağlı Antisemitizmle Mücadele Görev Gücünün, 11 Nisan'da Trump yönetimi ile Harvard arasındaki anlaşmazlığı körükleyen gelişmelerden olan mektubu "izin almadan" üniversite yönetimine gönderdiğini belirtmişti.

Beyaz Saray'da mektubun gönderilmesiyle ilgili fikir ayrılıklarının bulunduğunu kaydeden yetkililer, bazı Beyaz Saray görevlilerinin mektubun üniversiteye erken iletildiği, bazılarının ise yollama niyetinin hiç olmadığı, yalnızca Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü üyeleri arasında dağıtılmasının gerektiği görüşünde olduklarının altını çizmişti.

Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik başta Filistin destekçisi kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.

Yönetimin, Harvard'a çeşitli kuruluşlarca sağlanan 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma başlatıldığını duyurmasının ardından üniversite, bu karara karşı dava açtıklarını ve Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini bildirmişti.

Trump yönetimi de Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.

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