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Dünya
AA 16.06.2023 11:41

Karnından ameliyat olan Papa Franciscus taburcu edildi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, karnında kesiğe bağlı gelişen fıtık sebebiyle 7 Haziran'da yapılan operasyonun ardından taburcu edildi.

Karnından ameliyat olan Papa Franciscus taburcu edildi
[Fotograf: Reuters]

Papa, 2 yıl önce geçirdiği kalın bağırsak ameliyatının ardından karnında kesiğe bağlı gelişen fıtık nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde 7 Haziran'da yapılan laparatomi ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonunun ardından iyileşme sürecini tamamladı.

Bu sabah hastaneden ayrılan Papa, sağlık ekibine teşekkür etti. Katoliklerin ruhani lideri, hastane çıkışında kendisini bekleyen gazetecileri, hastaları ve hasta yakınlarını selamlarken, "Halen yaşıyorum" dedi.

Papa Franciscus, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 14 Haziran'da yaşanan göçmen trajedisinden de büyük acı duyduğunu belirtti.

Katoliklerin ruhani lideri, hastaneden ayrıldıktan sonra şükür duası için Santa Maria Maggiore Kilisesi'ne gitti.

Papa Francis hastaneden taburcu oldu: Hala hayattayım
Papa Francis hastaneden taburcu oldu: Hala hayattayım

86 yaşındaki Papa, nefes darlığı şikayetiyle 29 Mart'ta yine Gemelli Hastanesi'ne kaldırılmış, solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle gördüğü tedavinin ardından 1 Nisan'da taburcu edilmişti.

2013'te Katolik Kilisesi'nin 266. Papası olarak seçilen Franciscus, dizindeki rahatsızlık sebebiyle bir süredir tekerlekli sandalye kullanıyor.

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