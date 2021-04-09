Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 20:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Reuters
Karayipler'de yanardağ patladı
Karayipler'de, 40 yıldır uykuda olan yanardağ patladı, 6 bin metre yüksekliğe kadar kül püskürdü.
Karayipler'deki St. Vincent Adası’nda bulunan La Soufriere yanardağı 40 yıl sonra faaliyete geçti.
Yanardağ, yaklaşık 6 bin metre yüksekliğe kadar kül püskürdü. Bölgede yaşayan binlerce kişi tahliye edildi. Ölen ya da yaralanan olmadı.
Yeni patlamaların ve kül yağmurunun olabileceği açıklandı.
La Soufriere, daha önce 1979 ve 1902 yıllarında patlamıştı. 1902 yılındaki patlamada bin 600 kişi yaşamını yitirmişti.
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