Duman 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.10.2025 11:37

Karayipler'de Melissa Kasırgası nedeniyle 49 kişi yaşamını yitirdi

Karayipler'de geniş çaplı yıkıma yol açan Melissa Kasırgası sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29'dan 49'a yükseldi.

Karayipler'de Melissa Kasırgası nedeniyle 49 kişi yaşamını yitirdi
[Fotograf: AP]

The Guardian gazetesinin haberine göre, hızı saatte 295 kilometreye kadar çıkan Melissa Kasırgası, şiddetli yağış, fırtına ve sellere yol açarak Karayipler'de etkisini göstermeye devam ediyor.

Karayipler'in en yoğun nüfuslu ülkelerinden biri olan Haiti'de Sivil Savunma Kurumu, söz konusu kasırga nedeniyle 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını ve 20 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Kasırganın etkili olduğu diğer bir ülke Jamaika'da da Eğitim, Gençlik ve Enformasyon Bakanı Dana Morris Dixon, daha önce 4 olan ölü sayısının 19'a yükseldiğini açıkladı.

Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü Jamaika'da, başkent Kingston'daki ana uluslararası havalimanı, yardım malzemeleri taşıyan uçakların inişi için yeniden kullanıma açıldı.

Ölü sayısının en son 29 olduğu Karayipler bölgesinde 20 kişinin daha kasırga sebebiyle hayatını kaybetmesiyle toplam sayı 49'a yükseldi.

Fırtına yaklaşırken yaklaşık 735 bin kişinin tahliye edildiği Küba'da ise ölü sayısı bildirilmedi.

Melissa Kasırgası, Karayipler'de etkili olmuştu

Şiddetinin en tehlikeli seviye "5. kategori"ye yükseldiği belirtilen Melissa Kasırgası, Haiti, Jamaika ve Küba'da etkili olmuştu.

Şiddetli yağış, fırtına ve sellere yol açan kasırga nedeniyle Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ülkede 735 binden fazla kişinin tahliye edildiğini bildirmişti.

Haiti'nin güneyinde, Melissa Kasırgası'nın yol açtığı sel nedeniyle nehrin taşması sonucu 25 kişi yaşamını yitirmişti.

ABD, kasırganın yol açtığı yıkımla mücadele kapsamında Karayip ülkelerine arama kurtarma ekipleri dahil afet yardım görevlileri gönderildiğini bildirmişti.

ETİKETLER
ABD Kasırga
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen katliama devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:50
Meta AI Türkiye'de kullanıma sunuldu
12:25
Türkiye-İsviçre Ekonomi Forumu başladı
12:12
Atatürk'ün mirası 'Savarona' modernize edildi
12:00
ULAK Haberleşme, 6G için 208 patent başvurusu gerçekleştirdi
11:57
112 Acil Çağrı Merkezleri, bir yılda 97 milyon kez arandı
11:51
Uçakta ani irtifa kaybı sonrası yolcular hastaneye kaldırıldı
Gidecek yeri olmayan Filistinli aile evlerine düşen "patlamaya hazır" bombayla yaşıyor
Gidecek yeri olmayan Filistinli aile evlerine düşen "patlamaya hazır" bombayla yaşıyor
FOTO FOKUS
Sapanca Gölü ve Maşukiye'de sonbahar manzaraları
Sapanca Gölü ve Maşukiye'de sonbahar manzaraları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ